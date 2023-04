Adamari López estuvo a punto de llorar al despedirse de Telemundo

Con el mismo amor desde el primer día, hoy me toca comunicarles, que tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en Hoy Día, en la que ha sido mi casa por más de 10 años, de este modo llega este capítulo que viví, sin embargo, no todo termina, la misma me ha permitido ser parte de sus vida y que ustedes sean parte de la mía, agradezco a todos los que me brindaron la oportunidad que me brindaron de desarrollarme como profesional. Con el mismo amor desde el primer día, hoy me toca comunicarles, que tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en Hoy Día, en la que ha sido mi casa por más de 10 años, de este modo llega este capítulo que viví, sin embargo, no todo termina, la misma me ha permitido ser parte de sus vida y que ustedes sean parte de la mía, agradezco a todos los que me brindaron la oportunidad que me brindaron de desarrollarme como profesional.

Además enfatizó que seguirá con las mismas ganas y energia para entretenerles como siempre ha hecho, pero no afirmó que estará en ningún otro proyecto de Telemundo, por el momento.

"La vida nos brindará nuevas oportunidades para coincidir y celebrar", se despidió.

Los cibernautas opinan que nada será lo mismo sin ella

Miles de comentarios coinciden que esta decisión solo perjudicará a Telemundo. "Muy malas decisiones de Telemundo!! Despues de tantos cambios ultimamente en el programa Adamari era la unica que por la cual sintonizabamos Hoy. La verdad y con todo respeto no me gusta para nada los nuevos conductores", decía un usuario.