Adele confesó que estuvo al borde el alcoholismo

En un momento de su show, la artista recordó que era una gran bebedora en sus 20 años y que se encuentra en un periodo de abstinencia desde hace varios meses, pero recalcó que le esta costando mantenerse, pero ahí va.

Estuve literalmente al borde del alcoholismo durante gran parte de mis 20 años Estuve literalmente al borde del alcoholismo durante gran parte de mis 20 años

Confesó la cantante a su público, además dijo que su nueva sobriedad no le agrada mucho, ya que siente que es aburrido.

Lo echo de menos Lo echo de menos

Expresó Adele durante su conversación personal con sus fanáticos de las Vegas, la artista recordó esos momentos de pandemia, donde se tomaba cuatro botellas de vino.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que la intérprete de Rolling In The Deep dice que ha dejado de beber, ya que 2021 se pronunció, pero fue captada pasada de copas en el 2022 en un bar de Londres.