Alessandra Rosaldo rompe el silencio a los rumores de divorcio de Eugenio Derbez

FOTO: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Alessandra también habló de cómo las especulaciones surgen en cualquier momento, incluso cuando todo entre ella y Eugenio se encuentra de maravilla. Así mismo, reiteró lo mucho que este tipo de afirmaciones ya son parte de la cotidianeidad, situación que los ha hecho tomar con indiferencia lo que se dice. “Pero es muy chistoso como tienen el tino de separarnos cuando estamos mejor que nunca, y cuando hay crisis de verdad, nadie se entera, ni cuenta se dan y bueno, ya estamos acostumbrados…”.

Una pareja perfectamente imperfecta

En una entrevista que tuvo Eugenio Derbez confesó que el secreto de su felicidad no es que no peleen como pareja, al contrario pelean mucho pero la diferencia es que han aprendido a pelear, no lo hacen para lastimar sino para aprender de los errores.