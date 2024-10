¡Alto y claro! William Levy se defiende de las acusaciones de Elizabeth Gutiérrez

"No he dicho nada hasta ahora para proteger a mis hijos, pero paso a paso presentaré las demandas en las que mis abogados ya están trabajando. Nos veremos en el juzgado cuando la verdad salga a la luz", afirmó el actor y modelo.

William Levy se defiende ante las supuestas mentiras por su separación con Elizabeth Gutiérrez

En una entrevista para el programa El Gordo y La Flaca de Univisión, William Levy respondió a los fuertes señalamientos en su contra, asegurando que, incluso si hubiera estado con otra persona, tenía todo el derecho, ya que no estaba con Elizabeth desde hacía cuatro meses.

“Es triste. Si hubiera estado con alguien de verdad, era todo mi derecho. No estábamos juntos hacía cuatro meses, entonces tenía derecho a hacerlo si quería. Nunca expondría a mi hija en una situación inapropiada. Esa es una imagen que ni siquiera se me pasaría por la cabeza”, declaró William en la entrevista.

“Quisiera entenderlo. Han dicho muchas cosas que son inciertas, mentiras, y me han difamado de muchas formas. Han dicho que encarcelé a Elizabeth. Estoy tomando medidas legales, esas son difamaciones muy graves. También han dicho que golpeo a mis hijos. El hecho de que no haya dicho nada no significa que no esté actuando; lo estoy haciendo, todo muy tranquilo y a su tiempo", reveló el actor, detallando que, aunque ha guardado silencio, está tomando acciones para limpiar su nombre y proteger su trayectoria.

El cubano también aseguró que mantiene una buena relación con sus hijos y desmintió los rumores de una nueva relación sentimental, aclarando que está soltero y no busca novia en este momento.