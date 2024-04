William Levy se pronuncia ante la polémica: "Reconozco haber cometido muchos errores"

Recientemente, se hizo viral imágenes donde se ve claramente la visita de la policía en la residencia de los actores, en la ciudad de Davie, en el sur de la Florida, donde su hija fue parte de este momento tan incómodo.

Todo ocurrió, cuando su hija Kailey de 14 años fue a su casa a buscar algo y se percata que su padre se encontraba con otra mujer, enseguida aviso a su madre y le llamaron a la policía, esta situación, afectó mucho a la hija de los famosos, ya que lamentablemente ha vivido de cerca la separación de sus padres.

William Levy acepta que cometió errores, pero dice que Elizabeth también tuvo parte

Recién a las declaraciones que dio Elizabeth sobre su ruptura, el actor de novelas se pronunció y dijo que prefiere enfocarse en su familia y en su carrera, dejando atrás la polémica y que no deseaba hablar mal de la madre de sus hijos.

A pesar de esto, Levy conversó con la conductora Ana María Alvarado del programa "Sale el Sol", en el que aclaró algunos puntos sobre esta situación tan tormentosa para todos.

“Hablé casi una hora con él, muy amable. Me dijo "puedes comentar que hablé contigo, pero no voy a dar entrevistas ni a ti, ni a nadie porque no quiero que por estar enojado, llegar a hablar mal de la madre de mis hijos'”, dijo la presentadora de televisión durante una nueva emisión del espacio televisivo sobre su encuentro con William Levy.

Reconozco haber cometido muchos errores a lo largo de 20 años, pero es una relación de dos, ella también cometió sus errores. Muchas cosas no se han dicho públicamente. Ustedes saben solo una parte. Y ahora solo lo que ella ha dicho

Manifestó el actor durante su conversación con Ana María Alvarado, además expresó su deseo en que se respete la privacidad de su expareja y de sus hijos ante lo que están pasando.

El Levy agradeció el apoyo que le han brindado en estos momentos, pero resaltó que por sus hijos, porque es la madre de sus hijos, diría nada más y que aguantará los ataques.