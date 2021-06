Anthony Hopkins justifica su ausencia en los Óscar: "No creía que fuera a ganar"

Ahora Hopkins ha querido aclarar que no se molestó en viajar hasta Los Ángeles o a cualquiera de las localizaciones que se habilitaron a nivel internacional para seguir la ceremonia en directo porque nadie, ni él mismo, esperaba realmente que le dieran el Óscar.



"El favorito era Chadwick Boseman, así que me fui a la cama. No esperaba ganar, en absoluto. Mi teléfono sonó a eso de las 5 de la mañana, y era un mensaje de mi agente diciendo: 'Has ganado el Óscar'. No podía creerlo. Realmente no podía creerlo. No me lo esperaba. Realmente no lo esperaba. Me quedé un shock", ha explicado ahora en el programa 'Lorraine'.



El actor de 83 años, que se convirtió en el más anciano en ganar una estatuilla dorada en las categorías interpretativas, dio un discurso de agradecimiento a la mañana siguiente desde su país natal, Gales, en el que quiso rendir homenaje a su malogrado compañero de profesión asegurando que el mundo se había quedado sin su talento demasiado pronto.

