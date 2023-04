Anuel AA acepta la paternidad de la niña colombiana

No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca, no importan las circunstancias de cómo pasó todo, mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar a una hija, es mi hija y la amo sin verla aún, más aun desde que vi a Catta por primera vez. No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca, no importan las circunstancias de cómo pasó todo, mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar a una hija, es mi hija y la amo sin verla aún, más aun desde que vi a Catta por primera vez.