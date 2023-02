Madre de la hija de Anuel AA: "Solo un animal como tú habla así"

Ay madre, pa' qué fue eso, la madre de Gianella Gazmey, nombre que debería tener la hija de Anuel si la llegara a reconocer, escribió en sus estados de su cuenta oficial de Instagram lo siguiente:

Lo que sos vos es un hablador de mierd*, solo un hablador como vos sale hablar así de la madre de tu hija, por qué no sales a hablar de todas las porquerías que has hecho? Ahí si quedarías bien pisoteado. Ahí tienen al muy real, no era que yo hablaba mentiras? Donde están los que decían que él no era capaz de negar a su sangre

Además expresó que no se va quedar callada y en pocas palabras amenazó al artista de sacarle varios trapos sucios: "El que está quieto, se deja quieto y vos ya me tentaste la boca", concluyó.