Anuel y Yailin La Más Viral ya no están juntos, el cantante lo confirmó

"Ya no estamos juntos por cosas de la vida...triste que está embarazada y pudimos tener una familia bajo el mismo techo, pero por cosas de la vida ya no estamos juntos, no vamos a estar hablando, haciendo un circo, hablando que por qué sí, por qué no...apoyen a Yailin, ella está trabajando en su música, se cuida, ustedes saben cómo ella era antes y el cambio que dio en su estilo de vida...tiene un buen corazón a pesar de todo...esa es la madre de mi hija, como quiere apóyenla, siempre va ser mi familia", dijo el artista.