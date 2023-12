Anuel AA ahora la agarra con Feid y se burla de su bigote

Ahora hasta Feid quedo dentro del revuelo, y es que a través de una página de fans oficial de Anuel AA han hecho ver que el boricua ha publicado una historia refiriéndose al bigote de Feid, pero resultó ser que él nunca ha escrito algo referente a eso.

Sin embargo, el mismísimo Anuel AA le gustó lo que puso su club de fans y lo ha replicado en su cuenta de Instagram.

Y que Feid no crea que me olvidé de él, ya me enteré que el bigote ese es falso. Y que Feid no crea que me olvidé de él, ya me enteré que el bigote ese es falso.

El boricua solo ha respondido con emoticones de burla y que él no podía evitar este tipo de cosas.