Anuel AA operado de urgencia tras estar entre la vida y la muerte

"ME OPERARON ANOCHE DE EMERGENCIA SÓLO DIOS SABE EL PORQUÉ DE LAS COSAS, FUE QUESTION DE VIDA O MUERTE NO PUEDO SEGUIR TRABAJANDO AHORA MISMO, GRACIAS A DIOS ESTOY VIVO, ESO ES LO ÚNICO QUE ME IMPORTA", escribió el puertorriqueño en su post.

El artista expresó su tristeza al anunciar que pospondría el lanzamiento de Rompe Corazones, la cual saldría en dos semanas, pero que por lo que sucedió será no será posible hasta nuevo aviso.

Anuel AA pide perdón a sus fanáticos

El cantante le pidió perdón a sus fanáticos porque siente que les ha fallado al quedarles mal.

"PERDÓN POR QUEDARLES MAL A MIS FANATICOS CON CON EL CAMBIO DE FECHA DEL EP ATRASÁNDOLO MÁS, SE QUE LLEVAN ESPERANDOME Y YO ME JODI CON COJONES PA RECUPERAR MI CARRERA DESPUÉS DE Q CASI ME LA DESTRUYO YO MISMO Y TENGO UN PLAN DE TRABAJO DEMASIADO DE HP", expresó Anuel AA a sus fanáticos.

Concluyó agradeciendo a su equipo y le pidió a sus fanáticos que lo tengan en sus oraciones y que va a dejar todo en manos de los doctores que lo atendieron y le salvaron la vida.

Hasta el momento se desconoce la causa por la que Anuel AA fue operado de urgencias.