Anuncian muerte de Chyno Miranda y su ex Natasha Araos aclararlo todo

"¿Qué opinas de lo que ha salido en redes de que Chyno murió a causa de la enfermedad que ya viene tratando?", le preguntaron a la modelo en una serie de preguntas y respuestas que inició la venezolana con sus seguidores.

Natasha no tuvo reparo en elegir esa pregunta, publicarla y contestarla con la verdad para que la gente sepa de una vez qué ocurre con el intérprete de "Andas en mi cabeza".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCVzAHdjA3sk%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=cdff7fd0-549c-4efb-8a03-9328aab094c0&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by Suelta La Sopa (@sueltalasopatv)

"¡Qué absurdo! Pero bueno, me estoy enterando por ti. Yo no veo cosas de chismes ni me interesa, no pongo mi energía en cosas de mala vibra y creo que ustedes en este mundo de las redes tendrían que hacer lo mismo", replicó tranquila y negando tal barbaridad.

Fuente: People