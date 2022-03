Anyuri estrena "Controversial" y Musulini estuvo presente

"Para mis queridos fanáticos...finalmente ha llegado el día, al fin puedo presentarles la intro de mi mas grande proyecto de vida, MI ALBUM. Esta intro me enseño a aprender más de mí misma. Mi inspiración nació de todas las situaciones que he atravesado en los últimos años. Cuenta mi experiencia con personas que me quieren ver caer, con amistades, amores y personas que me apoyan de todo corazón. Quiero mostrarles las diferentes caras de Anyuri Yasirey. Estoy inmensamente agradecida con cada uno de ustedes por siempre estar. Y a los que aún no creen en mi, les tengo una noticia, seguiré luchando día tras día para que el mundo entero sepa mi nombre y mi legado".

