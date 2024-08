Atheyna Bylon habla sobre su vida matrimonial: "Son 12 años que llevo con él"

Mira aquí: Atheyna Bylon será condecorada como sargento 1ro de la Policía Nacional

Embed - Atheyna Bylon Oly on Instagram: "*Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos*!!! Los Sueños no se cumplen, se trabajan duro para poder lograrlos díganmelo a mí Tengo tantos sentimientos cada combate, cada asalto me fui dando cuenta cuánto valió la pena tanto sacrificó y de ver que amo representar a mi Panamá Gracias mi DIOS papito lindo, soy tu hija y nunca pero nunca me has abandonado. Soy una negrita bendecida, siempre lo direee GRACIAS PANAMÁ LOS AMOOOOOO Tengo que decir que tengo al mejor equipo, a las mejores personas que me rodean, a tantas personas que me dijeron *SI Negra tú puedes vamos con todo y te apoyamos*. Gracias a toda Familia que para mí son las más importante y la que me motiva al mil a seguir adelante y a darlo todo cada día Graciasss a mi familia de la Policía Nacional @protegeryservir Waooo sin ustedes no estuviera dándolo todo Gracias @fedebop desde el día 1 hemos trabajado como los grandes gracias @colimpicopanama waooo gracias por apoyarme en todo gracias @pandeportes mil gracias por todo su apoyo definitivamente para poder lograr esto se necesitaba un equipo de trabajo en todos los sentidos y sin ustedes nada sería posible... Y que pues dejó de último pero los más importante @gustavo_caicedo_cossio @margarita24582 gracias por todos esos años de sacrificio igual de dedicación y de decirme siempre *voy estamos pa las que sea* definitivamente somos el mejor Team Y sigo mencionando gracias a el equipo que me adoptó los últimos meses Gracias #Team Brasil mis respetos y mi agradecimiento siempre @cbboxe gracias @mateusalvesboxing gracias @leomacetter gracias a todos definitivamente me aceptaron y me hicieron sentir como en casa y los chicos un abrazo enorme a todos igual muchísimas gracias GRACIAS PANAMÁ "