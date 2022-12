Bad Bunny se retira temporalmente de la música

El 2023 es para mí, para mi salud física, mental, de disfrutar todo lo que he logrado, poder darme cuenta que he llegado lejos y gozarlo. El 2023 es para mí, para mi salud física, mental, de disfrutar todo lo que he logrado, poder darme cuenta que he llegado lejos y gozarlo.

Además afirmó que en este momento es cuándo más seguro se siente de lo que ha logrado en la industria musical.

En este punto de mi vida es donde más claro y sensato me siento", expresó.

Seguido la periodista le preguntó qué quién se considera él, a lo que el artista respondió que es "Benito Ramírez, un hijo de p*ta", dicho entre risas.