Bélgica Val y Karina Linnett, las nuevas reporteras del verano de Tu Mañana

¿Quiénes son las reporteras?

Bélgica Val: Tiene 22 años y llegó al programa con mucha buena vibra, ella misma se presentó con mucho entusiasmo.

"Me gusta hacer cualquier tipo de actividades que sean extremas, estar en la playa... lo que más me gusta es compartir con las personas, he visto Tu Mañana desde siempre, qué alegría poder unirme a esta familia".