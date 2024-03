Belinda fue operada de emergencia: Sus padres comparten su estado actual

Cabe señalar, que Belinda hace unos días agradeció a el interés de sus fanáticos y los mensajes que ha recibido. La cantante contó que lo que le había pasado se debía a exceso de trabajo.

Padres de Belinda comparten su situación de salud

La madre de Belinda, Belinda Schull, expresó ante los medios de comunicación en la Ciudad de México lo que había pasado con la artista.

"Hay un doctor que le da el diagnóstico y fue un tema de salud que de un día para otro que hubo que operar... La verdad ha sido un momento difícil de salud. Beli sigue recuperándose despacito porque ha sido un tema de salud. Mi hija no puede viajar, está aquí en México recuperándose", dijo la madre de la cantante.

Por su parte, Ignacio Peregrín, padre de Belinda comentó lo siguiente: "Fue una emergencia, que tampoco yo entiendo los términos médicos y no me he traído un análisis, Pero ha sido nada, una cosa que dio un susto pero que afortunadamente no dio mayor problema"