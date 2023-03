Brendan Fraser, esta es la historia de abuso que lo alejó de Hollywood

Pero hubo un momento en que el cine le fue cerrando las puertas, así que tuvo que hacer papeles en televisión pero de todas maneras se sintió apartado de la industria. Lo cual sumado a los problemas personales, se sumergió en una profunda depresión.

Mientras tanto, algunas versiones señalaban que Brendan se negaba a tener dobles para las escenas de acción y que los golpes y lesiones que sufrió en los rodajes de acción le pasaron factura. Costillas rotas, roturas en las rodillas, lesiones de espalda e incluso problemas en las cuerdas vocales. La lista es enorme y muy dolorosa, estuvo entrando y saliendo por el quirófano durante casi 8 años: "En ese lapso no quería rechazar ningún proyecto, pues pensaba que tenía que trabajar sin pausar para hacerle frente a los gastos familiares".

En el 2003 sufrió abuso sexual por parte de Philip Berk

"Me agarró la nalga y con uno de sus dedos me tocó en el perineo", expresó el actor cuando relató este terrible episodio de su vida que sucedió en el 2003, pero no fue hasta 15 años más tarde que se atrevió a contarlo.

Confesó que el famoso periodista Philip Berk, que era presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, empezó a mover el perineo. "yo entré en pánico. Me sentí como un niño pequeño". señaló. Berk lo negó y escribió una carta diciendo que: "no lo hizo a propósito y que lo sentía". Aquel suceso jugó en su contra y la meca del cine marcó a Brendan.