Britney Spears decide hablar de su separación con Sam Asghari 

El actor Sam Ashgari habló de su separación con la cantante, tras haber compartido 6 años y un compromiso mutuo decidieron terminar su viaje. Sam dijo que le desea siempre lo mejor.

Por su parte la interprete de "Toxic", ha publicado contenido a sus red social de Instagram pero todo lo que a subido son cosas que no tienen que ver con su situación. Por ejemplo imágenes con dibujos y pinturas de reflexiones que se hace con respecto a la obra y, quizá, la vida.

Britney Spears decide hablar de su divorcio

La noche de este viernes, Britney rompió el silencio y decidió dar su opinión acerca de su separación con su esposo Sam Asghari.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante publicó uno de sus icónicos video bailando con un bikini dijo lo siguiente: "Como todo el mundo sabe, Hesham y yo ya no estamos juntos... 6 años es mucho tiempo para estar con alguien así que estoy un poco sorprendido pero... ¡¡¡No estoy aquí para explicar por qué, porque honestamente no es asunto de nadie!!! ¡Pero, no podía soportar más el dolor, honestamente! ¡¡¡De alguna manera telepática he estado recibiendo tantos mensajes que me derriten el corazón de amigos y les agradezco!!!"

La artista hizo énfasis en que su Instagram parezca perfecto, pero está lejos de la realidad y sabe que todos lo han notado. "Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre como me siento realmente", expresó Britney en su publicación, en el que contó que si no fuera por el soldado de su padre, la hubiesen mandado a lugares para que los médicos la arreglaran.

Britney dijo que será lo mas fuerte que pueda y que hará lo mejor que pueda, concluyó recordándole a sus seguidores que no olviden sonreír.