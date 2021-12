Bruno Mars de "Yo Me Llamo Panamá", vuelve a retar en "Yo Soy Perú"

Bruno Mars durante su interpretación de "Talking to the Moon" en Yo Soy Perú.

El representante de Bruno Mars (Jake Urroz), quién participó en la tercera temporada de Yo Me Llamo Panamá 2021, volvió al programa " Yo Soy Perú " en el evento especial de "Grandes Batallas Internacional", para retar a un Robert Smith, que recientemente se apoderó de una silla del concurso.

Con la interpretación de la canción "Talking to the Moon", Bruno Mars llegó al momento decisivo donde el jurado compuesto por Jorge Henderson (conductor de TV y locutor de radio), Janick Maceta (Miss Perú) y Mauri Stern (productor y ex integrante del grupo "Magneto") y Katia Palma (actriz), votaron y generaron un empate con Robert Smith, que cantó "Boys don't cry". Ahora tendrán que volver a competir para llevarse la silla y continuar en el programa.