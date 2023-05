Caitlyn Jenner desconsolada por la muerte de su madre.

"Ayer hablé en el funeral de mi madre. Fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. La extraño terriblemente todos los días. Ella es amada y extrañada y en un lugar mejor".

El hijo de Caitlyn, Brandon Jenner, comentó.

'Me alegro de haber tenido el último adiós por teléfono. Recordaré muchos momentos, pero uno de mis favoritos siempre será cuando ella me dijo, entre el humo que se elevaba en su condominio: -no son los cigarrillos los que te matarán, son los filtros los que te matarán-. Rodó sola toda su vida hasta los 96 años. ¿Ella puede haber estado en algo? Nos vemos en el otro lado, abuela".

La hija de Caitlyn, Kylie Jenner, agregó varios emojis de corazón a la publicación de Caitlyn.

Caitlyn compartió la noticia sobre la muerte de su madre en una emotiva publicación en Instagram el mes pasado.

"Estoy desconsolada de anunciar que mi madre falleció ayer por la mañana, en paz. Perder a una madre es único en el sentido de que ella es la única persona que me amó toda mi vida. La extrañaré muchísimo. Le faltaban unas pocas semanas para cumplir 97 años y vivió una vida plena. Te amo, mamá".

