Camilo asegura que ya está estudiando para llevar el parto de Evaluna

En el parto de índigo yo fui una especie de acompañante activo, pero no tenía el conocimiento para asistir activamente. Quisiera recibir yo a Amaranto, es complejo, parece que es: ‘Pon las manos’, no, esto todo un asunto… En el parto de índigo yo fui una especie de acompañante activo, pero no tenía el conocimiento para asistir activamente. Quisiera recibir yo a Amaranto, es complejo, parece que es: ‘Pon las manos’, no, esto todo un asunto…

Ahora, todo está listo para la llegada de Amaranto, nombre elegido para el nuevo integrante de la familia, de quien no conocen el sexo aún, pues también desean que eso sea sorpresa.

En el embarazo de Indigo, Evaluna afirmó que no asistió a ningún control ginecológico y que no se hizo ningún ultrasonido, la niña gracias a Dios nació sana y salva.