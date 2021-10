Camilo explica por qué su hijo se llamará Índigo

Finalmente encontraron la inspiración al acordarse de un viaje que realizaron a la India hace tres o cuatro años, durante el que quedaron muy impresionados por la importancia que el color índigo, una variedad del azul, tiene en toda la cultura del país.

Esta palabra proviene del latín 'indcum' y se traduce como "de la India", pero también se utiliza para referirse a personas a las que se les atribuyen ciertos dones especiales que les coloca en un estado elevado de la evolución del ser humano.

"Nos encanta el Índigo per se, la mística y el espíritu que rodea al Índigo, no solo como color sino el significado del mismo. Nos encanta", ha explicado el futuro papá. "Además, me encanta cómo suena. El acento en la primera sílaba suena muy bien. Me encanta".