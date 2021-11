Carmen Salinas al hospital por un posible derrame cerebral

Hasta el momento, no hay más información sobre el estado de salud de Carmelita Salinas en sus redes sociales verificadas y no se ha emitido un comunicado oficial. No obstante, la página de Instagram del programa El gordo y la flaca publicó un mensaje que habría enviado Gustavo Briones, sobrino de la actriz.

Carmelita Salinas es una de las actrices más queridas del medio, no solo por su amplia trayectoria artística, sino que también por su inigualable carisma y sus constantes opiniones sobre diversos temas del espectáculo. A sus 82 años, la actriz, empresaria y política mexicana, tiene una de las trayectorias más solidas y reconocidas del país.

La coahuilense nació el 05 de octubre de 1939 en Torreón en una familia encabezada por su mamá, por lo que tanto ella como sus cuatro hermanos aprendieron a vivir sin una figura paterna. Debido a la situación, Carmelita Salinas comenzó a trabajar para ayudar en el sustento de su casa.

Años más tarde, la actriz descubrió que tenía una peculiar habilidad para imitar voces de personajes famosos y se inscribió en un concurso de talentos para aficionados donde llegó a ganar 100 pesos. Desde esa plataforma, Carmelita logró conseguir un trabajo en la radio local para después migrar hacia Monterrey y ganar mayor fama.

FUENTE: infobae