Carnavales 2025: Artistas para los culecos y presentaciones nocturnas en el Festival Carnavalístico.

Presentaciones nocturnas desde las 6:00 p.m.

¡Lunes en el Festival Carnavalístico! Desde las 10:00 AM, los culecos siguen con todo con DJ Male, Eiby, Nerry Money y Selecta Golden En la noche, la tarima sigue encendida desde las 6:00 PM con: Anyuri, Italian Somali, La Misa by Bugaman, Matalo Jeyson, Mr. Saik, Son Salsas y más. DJs Resident: Dj Mario V, Dj Cachi Cinta Costera – Festival Carnavalístico Lunes 3 de marzo