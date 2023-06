Chris Evans desactiva sus redes sociales

Christopher Robert Evans, dentro del mensaje que compartió abiertamente despidiéndose con todos sus seguidores por medio de las redes sociales, en especial en Twitter expresó “Hola a todos, me estoy regalando un verano con menos tiempo frente a la pantalla, así que me estoy tomando un pequeño descanso de Twitter e Instagram”. Para finalizar escribió “¡Nos vemos! ¡Mucho amor!”. Mientras tanto Chris Evans compartía además por medio de su red social de Instagram en sus stories un mensaje del actor, actor de voz y cantante británico Taron Egerton publicado también el 29 de junio de 2023 “Voy a descansar de las redes sociales por un tiempo. No estoy seguro de por qué estoy haciendo una gran declaración al respecto; creo que es difícil romper con un ciclo que he llegado a encontrar un poco adictivo y este soy yo haciendo un compromiso conmigo mismo” escribió Taron Egerton. Este comentario por parte del actor británico, también dejó firme el protagonista de Los Vengadores y Capitán América, siendo uno de sus motivos de inspiración para tomar esta decisión de aislarse de las redes sociales.