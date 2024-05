Chris Hemsworth fue homenajeado en el paseo de la fama de Hollywood

El australiano recibió este reconocimiento especial el jueves 23 de mayo, en una ceremonia especial junto a su esposa, sus padres, sus hijos y también de amigos de la industria como Robert Downey Jr. y Anya Taylor-Joy

Durante la entrega de la distinción en Hollywood, Hemsworth señaló que se convirtió en una parodia de sí mismo en Thor.

