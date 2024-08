Comic Con Panamá 2024: Estos son los horarios de la tarima

Le podría interesar: Cómo adquirir los boletos de Comic Con Panamá 2024

A continuación los horarios y detalles de las presentaciones en la tarima principal de Comic Con Panamá 2024:

Embed - Comic Con Panamá on Instagram: "Desliza y conoce los horarios de las actividades en tarima El evento más grande de la cultura pop de nuestra época será este viernes 30, sábado 31 de agosto y domingo 01 de septiembre en el Panama Convention Center. HORARIOS GENERALES DEL EVENTO Viernes 30: De 3:00 PM a 9:00 PM Sábado 31 y Domingo 01: De 10:00 A.M. a 8:00 P.M. ¿Aún no tienes entrada? Ve ahora al enlace en nuestra bio y consigue tu boleto. #CCPAN2024 #ComicConPanama #ComicCon"