Copa América 2024: Estas son las celebridades que estuvieron en la final del torneo

Mira las celebridades que se dieron cita a la fina de la Copa América 2024:

La cantante colombiana estuvo presente en la Copa América 2024 como una aficionada más junto a su novio Feid y además, fue parte de los eventos protocolares, ya que tuvo el honor de entonar el himno nacional de Colombia.

View this post on Instagram

Embed - Karolg on Instagram: "Karol G y Feid se encuentra en el Hard Rock Stadium, donde hoy se jugará la Copa América entre Colombia y Argentina. . . #karolg #feid #copaamerica #colombia #argentina"

Los esposos Muñiz Ferreira no se quisieron perder la final en vivo y estuvieron en la Copa América junto a la señora Ludy Ferreira, la madre de la paraguaya.

El artista colombiano se dio cita al Hard Rock Stadium de Miami junto a su pareja Valentina Ferrer, donde tuvieron una fuerte controversia, ya que ella apoyaba a la selección de Argentina y él obviamente a la colombiana.

La cantante fue otra de las famosas celebridades que dijeron presente en la final de Colombia y Argentina en la Copa América 2024.

Los cantantes Maluma y Ryan Castro lucieron las camisetas de Colombia y compartieron en la gran final de la Copa América 2024.

Los artistas colombianos Silvestre Dangond y Juanes vivieron juntos la final de la Copa América 2024 desde el Hard Rock Stadium en Miami.

El cantante colombiano, Sebastián Yatra, estuvo en el estadio de Mami acompañado de su padre.

Embed - Sebastian Yatra on Instagram: "PRENDAN LA RADIO Y LA TELE QUE HOY JUEGA LA SELE yo sé que me excedí con la cantidad de videos, pero es que no es cualquier DOMINGO Cuánto queda el partido?!?!? Hagan pues sus apuestas!!!! "