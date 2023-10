David Bisbal muestra desgarrador momento en que su padre no lo reconoce

Quizás muchos no lo sepan pero el padre de David Bisbal fue diagnosticado con Alzheimer hace una década atrás, sí, su padre, quien de joven fue boxeador y se convirtió en el primer español en luchar en el extranjero al enfrentar y vencer al sueco Jan Persson en Gotemburgo hoy en día tiene 81 años y sufre esta terrible enfermedad.

El video inicia con David Bisbal diciéndole a su padre: "Mira, me han contado que fuiste boxeador" a lo que el señor responde: "Sí, fui boxeador y de los buenos", seguido el cantante le dice: "Fijate que mi padre también fue boxeador y de los buenos", en eso el señor José Bisbal le pregunta cómo se llama su papá, y en ese momento el video cobra sentido: "Mi padre se llama Jose Bisbal Carrillo".

"Ese soy yo", le responde el señor a Bisbal y el artista le dice, "Sí, tu eres mi padre, es que soy David, mirame, ahora no me reconoces porque tengo canas blanca y barba pero soy tu hijo, tu no te acuerdas de mí pero yo sí de tí".

El artista intenta no quebrarse por dentro y en cambio decide cantar "Almería, tierra noble" e inesperadamente su padre también empieza a cantar junto a él.

Al final, el español le pide un abrazo a su padre.