David Bisbal visita lugares emblemáticos de la ciudad de Panamá

MIRA AQUÍ: Este es el artista panameño que abrirá el concierto de David Bisbal

David Bisbal disfruta de su estadía en Panamá

A través de sus redes sociales, el cantante español ha compartido un video donde se le ve feliz disfrutando de uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, como lo es el Casco Antiguo.

"Panamá. Estoy emocionado y preparado para compartir con ustedes en este concierto tan especial, celebrando juntos el 20º aniversario de mi carrera musical.", comenzó diciendo el artista.

"Hoy tuve la oportunidad de visitar la hermosa Catedral de Santa María la Antigua en el Casco Viejo, un lugar lleno de historia y de fe. Me llené de su esencia y espíritu, lo cual llevaré conmigo al escenario. También disfruté de la sencillez y la calidez de su gente, me compré un raspao! Ya sabéis que me encantan las bebidas heladas", continúo diciendo David Bisbal.

"Panamá, ustedes tienen un lugar muy especial en mi corazón. Espero que durante el concierto, podamos crear juntos una noche inolvidable. ¡Nos vemos mañana! ¡Gracias Panamá, les quiero mucho!", concluyó diciendo el cantante en su publicación.

Bisbal tuvo la oportunidad de conocer la Catedral Basílica Santa María La Antigua y además aprovechó para disfrutar de un refrescante rapao con la hermosa vista hacia el mar.

El cantante español tendrá su majestuosa presentación la noche de este miércoles 22 de mayo en el Teatro Anayansi.

La visita de David Bisbal forma parte de su gira conmemorando la celebración de sus 20 años de aniversario de carrera artística y promete que será inolvidable.