¡Llegó! David Bisbal ya se encuentra en Panamá

MIRA AQUÍ: David Bisbal revela que ha sido lo más difícil en sus 20 años de carrera

A través de sus redes sociales, el intérprete de Ave María compartió la noche del domingo 19 de mayo, el momento en que llegó al Aeropuerto y fue recibido por parte de su fanaticada, que decidió ir a darle la bienvenida a Panamá.

"Después de una semana intensa en Ecuador y Puerto Rico, arrancamos con la última semana en Panamá, Guatemala y Costa Rica, después comenzamos la gira por España" expresó Carlos Rivera emocionado, agregando su ubicación en Ciudad de Panamá.

La empresa de entretenimiento GaitanBros, confirmó que el artista español se presentará en Panamá el próximo miércoles 22 de mayo en el Teatro Anayansi.

Embed - GaitanBros on Instagram: "YA A LA VENTA! Estamos mega listos para recibir a @davidbisbal en nuestra tierra Panamá Prepárate para disfrutar de una excelente noche con todos sus éxitos musicales en un solo lugar Are you ready? Teatro Anayansi Miércoles 22 de Mayo @tuboleto.com.pa o al 6379-4444 A beneficio del Club de Leones de Chame-Playa Coronado Una producción más de @gaitanbros #BisbalenPanama #Concierto #TeatroAnayansi #DavidBisbalGB #panama"