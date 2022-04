¡De terror! Sale a la luz audio de Amber Heard rogándole a Johnny Depp que no se cortara

Amber Heard le rogó a Johnny Depp que no se cortara a sí mismo dos meses después de solicitar el divorcio de la estrella de cine en un impactante audio reproducido en su multimillonario juicio por difamación.

“¿Quieres cortarme en alguna parte?” “¿Quieres cortarme en alguna parte?”

Se escuchó a Depp decir en voz baja en la grabación.

Heard le respondió: “Simplemente no te cortes la piel, por favor no lo hagas. ¿Por qué habría yo de hacer eso? Por favor, no te cortes”.

“¡Baja el cuchillo! Baja el maldito cuchillo. No hagas eso, Johnny” “¡Baja el cuchillo! Baja el maldito cuchillo. No hagas eso, Johnny”

Le respondió Heard.

Luego le dijo que quería mirarla y que eso haría que el dolor “desapareciera”.

Heard luego le dijo: “El cuchillo está desafilado, sería lo peor del mundo. Demasiado doloroso, aburrido y sucio”.

Johnny Depp está demandado a su exesposa por 50 millones por ella insinuar que él la maltrataba en un artículo de opinión de 2018 que escribió para The Washington Post.