Día de las madres: El gran parecido de estas famosas con sus hijas

346490399_271002352168227_284551352059863622_n (1).jpg

Kim Kardashian con su hija Chicago

Solo uno de los hijos de Kim Kardashian que por alguna extraña razón, llevan nombres de puntos cardinales y ciudades, parece el doble de ella y esa es la pequeña Chicago. ¡Es ella de pequeña!

346695043_210225891774238_363789018670816311_n.jpg

Gwyneth Paltrowl y su doble Apple Martin

Cuando la actriz estaba más jóven se puede decir que era idéntica a su hija Apple Martin, que tiene tan solo 19 años.

346894711_240511558587952_4530243243549756371_n.jpg

Thandie Newton y Nico Parker

La actriz británica de Mision Imposible II tiene tres hijos con el cineasta Ol Parker; Nico, de 18 años, es la mediana, aunque la que más acompaña en eventos a su madre, de 50, ya que también es intérprete: debutó en Dumbo (2019) y recientemente la vimos en la serie del momento, The Last of Us.

346958204_1319301555292642_3432832178032695381_n.jpg

Dos gotas de agua

Lily- Rose Depp es referente de estilo para la Generación Z, de la misma manera que su madre, Vanesa Paradis, lo fue para las jóvenes de su época. Parecen hermanas

346666035_762256982208364_2617002654791939791_n.jpg

Como ves, la lista sigue pero estas celebridades sin duda se llevan el lugar a tener una fotocopia de ellas mismas en casa gracias a sus hijas.