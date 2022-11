Días libres: ¿Qué ver el 4 de noviembre?

días libres programación de Telemetro, RPC y Medcom GO imagen de stocksy.com

Estos días libres , tenemos un especial para ti y tu familia, te recomendamos la programación de Telemetro, RPC y Medcom Go, también te sugerimos algunas series y películas Netflix de top 5.

Si te gusta levantarte temprano te recomendamos, Tu mañana a las 8:00 A.M donde habrá especiales de fiestas patrias, noticias de farándula y temas importantes a tratar en estas fechas.

Transmisión especial de desfiles patrios a las 11: A.M Si preferiste no ir a los desfiles y verlos desde casa, te llevamos las delegaciones hasta donde te encuentres, no te pierdas de ser partícipe del fervor panameño.

image.png Programación de Medcom en días libres imagen sustraída de Medcom.com

Telemetro Reporta Mediodía: Nunca esta demás mantenerse informado de lo que ocurre dentro y fuera de país, el noticiero medio día trae las ultimas noticias del clima, incidencias, deportes e internacionales.

Historias de mi barrio a las 7:00 P.M No te puedes perder la transmisión especial nocturna, el capitulo de Pueblo Nuevo, "Julia una joven de cambio".

Programación de RPC:

NCIS: New Orleans a las 8:00 A.M para los fanáticos de las series de investigaciones criminales.

Desfiles patrios a las 9:00 A.M RPC, también te trae los desfiles en vivo de este 4 de noviembre, con los detalles historia, abanderados y el trayecto de los batallones.

Películas RPC: De 6:00. P.M a 8:00 P.M seguido TBT Jueves de Recuerdo y el cierre con broche de oro con Lo Mejor del Boxeo a las 9:00 P.M.

Medcom Go:

En Medcom Go, puedes navegar a cualquier hora desde cualquier lugar, puedes encontrar: Lo que hace única a Panamá, Parking Histórico, Toy O no Toy y semillitas entre otras programaciones.

image.png ¿Qué películas y series ver en días libres? imagen de Pinterest

Netflix:

Y como dicen por último, pero no menos importante las series: Desde cero de (suspenso y conciencia), El gabinete del terror de Guillermo del Toro (para los amantes del miedo), para los románticos, la película Más allá del universo y a los aficionados de la acción le recomendamos Asesino Solitario.