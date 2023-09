Dímelo Flow: "Le pido a Dios que la gente entienda el por qué de mi soledad"

Soy egoísta por alejarme de todos buscando mi Sueño, a veces me alejo de mi familia o hasta de la gente que me quiere’ yo siempre he soñado en grande y esas cosas requieren tiempo, disciplina y dedicación, ojalá nunca este solo para disfrutar de todo lo que he trabajado y pueda compartirlo, le pido a Dios que la gente entienda el por qué de mi soledad y de mi distancia en ocasiones, yo lo hago por mí pero también lo hago por ellos no les fallaré

Escribió a finales de agosto en su cuenta de Instagram, días antes de que Jacky anunciara su esperado embarazo.

image.png

Los usuarios en redes sociales han estado atacando a Dímelo Flow

Tras el anuncio del embarazo de Jacky Guzmán, los usuarios en redes sociales han acusado a Dímelo Flow de ser egoísta al dejar a Jacky aparentemente "sola" en este momento de su vida. Sin embargo, hasta ahora nadie sabe si en verdad el bebé que espera Guzmán es realmente del productor. Solo se tiene claro que era un sueño por cumplir de la ex presentadora de tv y que lo iba a hacer sí o sí este año.

Dímelo Flow estará publicando su día a día en Tik Tok

El productor quiere compartir con sus fanáticos lo que hace en su vida en versión de varios episodios llamados "Life with Flow". Esto saldrá semanalmente y se podrá ver los shows, el studio, artistas, discotecas, cocina, deportes y amigos que rodean a Flow.