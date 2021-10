Doralis Mela no se la puso fácil a su nuevo novio

Doralis Mela estuvo en Tu Mañana para hablar de su experiencia en Colombia en los Premios Mara Internacional, donde se llevó el premio a la mejor "Presentadora de Tv del año". Pero Alex Medela no desaprovechó la oportunidad para preguntarle sobre su vida amorosa.

Vida sentimental de Doralis

Doralis Mela, aclaró que tiene novio desde hace un mes, por eso no tiene aniño. Contó que la primera vez que le pidió ser su novia, fue en un hotel, pero su respuesta fue negativa, porque sentía algo de miedo, porque no sabía si todo era serio, no le gusta el relajo; quería preparar el terreno, estar segura. Pero luego en su casa, el muchacho tenía un plan para esperarla mientras ella llegaba del trabajo y le dio finalmente el sí, porque ya estaba enamorada.