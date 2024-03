Drake Bell contó los escalofriantes detalles de abuso sexual que sufrió de joven

En ese entonces era parte del programa The Amanda Show. Estas declaraciones fueron parte del primer adelanto de Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, un documental que brindará un íntimo vistazo a los casos de acoso y abuso que vivieron decenas de estrellas infantiles.

¿Qué le hicieron a Drake Bell?

Drake Bell conoció a Brian en el año 2000, durante la segunda temporada de The Amanda Show. El coach de diálogo comenzó una relación muy cercana con el joven actor, invitándolo a su casa para tener clases de actuación “más personales”.

Bell aceptó la invitación y llegaron a ser muy buenos amigos por todas las cosas en común que tenían. “Brian y yo nos hicimos muy amigos porque teníamos muchos intereses en común, lo cual, mirando hacia atrás, creo que probablemente fue un poco calculado”, recordó Drake en el documental.

Brian terminó por convertirse en el mánager de Drake, por lo que su relación se volvió aún más cercana, a tal grado que el joven actor se quedaba a dormir constantemente en el sillón de Peck. Parecía que se trataba de una relación de amistad y negocios como tantas en Hollywood, pero una noche, las verdaderas intenciones de Peck fueron reveladas.

"Estaba durmiendo en el sofá donde suelo dormir y me desperté con él... Abrí los ojos y me desperté y él estaba... me estaba agrediendo sexualmente. Y me quedé helado, y estaba en completo shock y no tenía ni idea de qué hacer o cómo reaccionar", confesó Drake Bell.

El documental llegará al canal de Investigation Discoveryel 17 de marzo, y previo a su estreno, se han revelado todos los detalles de la traumática experiencia que vivió la estrella de Drake & Josh.