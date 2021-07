El Alfa dice pregón de comentarista de Espn en plena transmisión de Fox

Pues así fue, en medio del partido de las estrellas de las Grandes Ligas, El Alfa comentaba justamente cuando tomaba turno al bate el Canadiense de ascendencia dominicana, Vladimir Guerrero Jr. quien conectara un cuadrangular y el artista urbano dominicano narró: "No, no, no, díganle que no a esa pelota", a lo que el comentarista de Fox Deportes no le quedó más remedio que enviar un saludo a Ernesto Jerez, que también es de la República Dominicana.