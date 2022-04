El autor de "Gagnam Style" regresa con nuevo álbum 

El tema utiliza un escenario del salvaje oeste y mezcla electrónica y ritmos latinos, menciona el alivio por el fin de las restricciones impuestas por la pandemia y cuenta además con el humor y los bailes multitudinarios que hicieron famoso a Psy.

Cabe resaltar que el propio Suga, fue quien invitó al artista de 44 años a ser parte de esta colaboración, a lo que Psy expresó que la colaboración con Suga le brindó la oportunidad de recordarse a sí mismo que solía ser un músico divertido y rudo".

PSY - 'That That (prod. & feat. SUGA of BTS)' MV