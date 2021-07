Elizabeth Taylor tampoco regresará al reboot de "Sexo en Nueva York"

Sin embargo, el inicio del rodaje en la Gran Manzana de '... And Just Like That' ha venido a confirmar otra ausencia en el reparto principal: la de Elizabeth Taylor. No nos estamos refiriendo a la legendaria estrella de Hollywood, que falleció en 2011, sino a la perrita que el personaje de Charlotte adoptaba hacia el final de la sexta y última temporada y que conseguía devolverle la sonrisa mientras lidiaba con sus problemas de fertilidad.