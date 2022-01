Elmis Castillo advierte que le quieren censurar "Sancocho Presidencial"

"Nuestro temor no es que la gente no vaya, y eso es algo realmente positivo porque la gente panameña tiene esas luchas de que van o no al cine. Nosotros tenemos un 12% de visitas en el cine en su tercera semana que es algo que la gente no pasa normalmente. La gente deja de ir un 60%, 40% al cine, nosotros mantenemos eso. Mi preocupación ahorita es que nos censuren, porque ahorita ya nos han querido pedir como que saque la película", contó Elmis Castillo