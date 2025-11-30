EN VIVO

EN VIVO | Resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional del 30 de noviembre del 2025

Sorteo dominical

Sorteo dominical, Lotería Nacional

Llegó el momento de conocer los resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional de Panamá que jugará este 30 de noviembre de 2025.

Por Noemí Ruíz

Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo dominical correspondiente al 30 de noviembre de 2025.

Contenido relacionado: Mira la pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 30 de noviembre de 2025

Piramide de Chakatín para el sorteo de miercolito del 26 de noviembre

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 1, 2, 0 y 9.

¿Cómo ver EN VIVO el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo dominical del 30 de noviembre de 2025, de la Lotería Nacional de Panamá, se transmite a través de diferentes plataformas digitales en vivo como: Telemetro.com y MedcomGo

¿A qué hora inicia el sorteo del 30 de noviembre de la Lotería Nacional de Panamá?

Desde las 3:00 p.m., comienza la esfera de metal a girar con cada una de las balotas correspondiente al 30 de noviembre de 2025.

