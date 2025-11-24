Panamá Nacionales -

Urnas para el próximo sorteo de la Lotería Fiscal serán habilitadas desde este martes

A partir de este martes 25 de noviembre serán habilitadas las urnas para el próximo sorteo de la Lotería Fiscal el 30 de diciembre. Son válidas todas las facturas emitidas del 31 de octubre al 22 de diciembre. Ana Silvia Velásquez, asesora de la DGI, pidió a los ciudadanos no forzar las urnas que ya están llenas de sobres, y realizar el reporte para ellos poder realizar los vaciados de forma eficiente.