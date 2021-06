Erika Ender envía reflexión a las mujeres que la siguen en sus redes sociales

"SI QUIERO QUE ME RESPETEN, primero me respeto...Si quiero que me valoren, no me comporto barato...Si quiero algo para siempre, no me regalo a ratos...Si quiero que me amen, primero me amo...Si quiero un caballero, demuestro que soy una dama...Si quiero tocar las estrellas, me esfuerzo hasta alcanzarlas...Si quiero lograr mis sueños trabajo hasta realizarlos...Si quiero la felicidad, la escojo cada día...Si quiero sentir la vida, la magia está en vivirla..."