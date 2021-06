Erika Ender le envía un mensaje muy emotivo a Rubén Blades

"ÉL NO SOLO HACE MÚSICA... HACE CONCIENCIA... Él no solo derrocha talento, sino versatilidad, justicia e inteligencia. Él usa el arte con un propósito y alza su voz por lo que siente correcto. Él no solo es un ícono y referente... Es una leyenda viva. Panamá, la industria de la música y el mundo entero te celebra @ruben.blades y yo, como colega y compatriota, no puedo estar más feliz por saber que tu legado será reconocido como la #PersonaDelAño2021 por los @latingrammys . " expresó Ender.