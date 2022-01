Estefana se realizará su última quimioterapia

"Han sido dos meses en lo que me he sentido mal el 75% del tiempo, y que rico es sentirse bien; o sea de verdad, estos días que me he sentido tan bien, he tenido fuerzas de bailar, de reírme; o sea, me siento tan agradecida. Ya este miércoles que viene (mañana), es mi última quimioterapia. Tengo miedo que me voy a sentir mal otra vez y es horrible esa quimioterapia, pero ya 16 quimioterapias, qué rápido no"; publicó Estefana, que radica en México desde hace ya unos años.