Estefana; siempre con una sonrisa, en medio de la adversidad

"Este post es para recordarme que no importa que tan infernales, frustrantes y dolorosos puedan ser los días, siempre, siempre puedo encontrar un espacio para sonreír y levantarme. Gracias a todos por la fuerza que me suman con sus oraciones y buenos deseos . Perdón por no contestar , literal tardé 4 días en reponerme de mi última quimio y tener fuerzas para sostener el celular"; publicó Estefana.