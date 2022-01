Estefana: "Siento tanto amor que casi no siento efectos secundarios"

"Hoy toqué la campana, cuando empecé quimios sentía este día tan lejos, no tenía ni idea de todo lo que me esperaba, no tenía idea que al quedarme sin nada, encontré todo. Gracias por tanto amor, gracias a las personas que todos los días me tomaron la mano y no me soltaron ni un solo día, a mi familia panameña y mexicana (ustedes saben quienes son), a mi hija por tu amor y tu paciencia, por decirme que no me pusiera pelucas, que me veía más guapa pelona, por defenderme cuando los niños me hacía bullying jaja, siento tanto amor que casi no siento efectos secundarios. GRACIAS GRACIAS GRACIAS, todavía nos queda un camino que recorrer donde vendrán nuevos retos pero hoy me siento libre de cáncer."