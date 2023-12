Evaluna recibe fuertes críticas sobre su embarazo.

No tuve un ginecólogo. Nadie me hizo ultrasonidos, ecografías, ni nada por el estilo No tuve un ginecólogo. Nadie me hizo ultrasonidos, ecografías, ni nada por el estilo

Expresó la madre de Índigo en la entrevista.

"Yo tuve un embarazo bastante guiado por fe, no tuve eco, todo fue con la partera, que me tocaba la pancita, escuchábamos el corazón y listo. Así fue las cuarenta semanas de embarazo, no lo vi nunca, no sabíamos si era niño o niña. Obviamente había como un miedito de decir: ‘¿Será que todo está bien?", dijo Evaluna describiéndolo como un acto de fe.

Evaluna recibe fuertes críticas por haber visitado a un ginecólogo

La familia del cantante Ricardo Montaner, ha sido consideradas personas de fe y esto siempre lo han dejado ver en sus redes sociales.

Muchas personas han criticado la acción de Evaluna y la tachan de irresponsable, por supuestamente haber jugado con su propia vida y la de su hija, a quien llamaron Índigo.

A mí la verdad no veo nada de valientes, lo que veo es una irresponsabilidad

Tan valiente nooo!!! Tan irresponsables siiii!! Fin

No es posible que dé esos consejos

Fueron algunos de los comentarios que ha recibido Evaluna, tras su confesión sobre su embarazo.